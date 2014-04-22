全球矿业：印度解除果阿邦铁矿石出口禁令，料将构成全球价格压力

路透新德里/新加坡4月21日 - 印度最高法院周一解除果阿邦矿区一项长达19个月的禁令，果阿邦是印度最大铁矿石出口省份，尽管法院仍有规定每年出口上限在2千万吨，但料仍会给全球铁矿石价格带来压力。

果阿邦矿区的产出几乎全数销往国外。由于矿业巨擘力拓 、必和必拓 增加产能，但最大消费国中国需求却放缓，解禁果阿邦铁矿石出口将使今年原本就预计过剩的全球铁矿石市场更加承压。

该项禁令始于2012年，当时是为了遏制果阿邦地区的非法采矿。经过最高法院指派的小组检视行业状况之后，该小组建议解除禁令，但将年产量设限在2千万吨以遏制非法活动。

麦格理集团大宗商品分析师Graeme Train说，问题在于中国钢厂是否愿意采用果阿邦矿区品级较低的铁矿石。北京当局正大力推动污染治理，中国制造商越来越倾向于较高品质的原料。

随着中国经济减速，铁矿石需求也跟着受到抑制，铁矿石价格.IO62-CNI=SI今年跌幅已超过13%，目前每吨约为117美元。

摩根士丹利预计，今年全球海运铁矿石供应将超出需求7,900万吨，2015年时供应过剩的情况将倍增至1.58亿吨。

过去两年来，印度果阿邦以及邻近卡纳塔克邦(Karnataka)的出口限制措施，让印度铁矿石出口大减了85%，或1亿吨。

印度曾是全球第三大铁矿石出口国，但现在已落居第10。