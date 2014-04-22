中国房地产：领盛投资出售成都一物流仓储物业予平安不动产

路透香港4月22日 - 房地产投资基金--领盛投资管理（LaSalle Investment Management）宣布，同意将旗下一项位于中国四川成都机场附近的物流仓储物业100%权益出售予平安保险 旗下的平安不动产，但未有披露交易作价。

领盛投资的新闻稿称，公司旗下一支基金LaSalle Asia Opportunity Fund III是次出售这项物业， 距离成都双流国际机场3公里，共有六个仓库及一座办公楼物业，总楼面面积9万平方米。

平安不动产为平安保险为发展不动产投资业务而设立的专业子公司，主要投资于中国一、二线城市房地产，其投资组合包主要包括商业办公楼、养老地产、城市综合体、工业及物流设施等。

LaSalle Asia Opportunity Fund III 于2007年推出，募资共30亿美元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)