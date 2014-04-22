中国房地产：领盛投资出售成都一物流仓储物业予平安不动产

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透香港4月22日 - 房地产投资基金--领盛投资管理（LaSalle Investment Management）宣布，同意将旗下一项位于中国四川成都机场附近的物流仓储物业100%权益出售予平安保险 旗下的平安不动产，但未有披露交易作价。
领盛投资的新闻稿称，公司旗下一支基金LaSalle Asia Opportunity Fund III是次出售这项物业， 距离成都双流国际机场3公里，共有六个仓库及一座办公楼物业，总楼面面积9万平方米。
平安不动产为平安保险为发展不动产投资业务而设立的专业子公司，主要投资于中国一、二线城市房地产，其投资组合包主要包括商业办公楼、养老地产、城市综合体、工业及物流设施等。
LaSalle Asia Opportunity Fund III 于2007年推出，募资共30亿美元。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。