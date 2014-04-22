台湾债市：指标债殖利率盘初微跌，量缩观望午间20年券标债结果

路透台北4月22日 - 由于台湾20年期公债103/7 周二中午标售在即，指标五年公债103/4 及10年公债103/6 殖利率早盘量缩观望20年新券标售结果。

交易员指出，美债周一交投偏淡，指标10年期公债殖利率大致收平于上日，令台债盘初欠缺明确方向，只能静待20年期公债103/7标售结果出炉指引方向。

“ 等20年券标售结果出炉再来做。”一位大型证券台债交易员说。

另有外银台债交易员也指出，10年期公债103/6增额券今日展开发行前交易，但在20年券标售结果出炉前交投意愿仍显清淡，市场观望气氛浓厚。

美国公债收益率周一基本持平，因预期又将有一轮强劲的美国经济数据出炉，限制对公债的避险买盘，另外，交易商对乌克兰冲突反应冷淡，更看重缓解该国冲突的努力。指标10年期公债价格 尾盘下跌1/32，收益率报2.715%，上周四尾盘报2.71%。

交易员观察市场动态：

* 五年债103/4及10年债103/6早盘殖利率皆微跌，市场量缩观望气氛浓厚。

* 目前美债暂未提供明确方向，台债主交投料暂狭幅整理，静待20年券103/7标售结果。

* 美国指标10年期公债殖利率周二亚洲早盘仍在2.7115%附近，并未提供进一步指引。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.05-1.07%

* 10年公债103/6 ：1.55-1.575%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.56-1.58%

本地时间10:15最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.45基点报1.0585%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.75基点报1.5575%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率报1.5655%。

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