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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 10:25 BJT

《汇市简讯》澳元/美元反弹，澳元兑其他主要货币涨势予以支撑

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* 澳元/美元在澳元/日圆和澳元/新西兰元买盘的支持下，重回0.9350上方

* 0.9390附近存在阻力，该点位也挂有卖单

* 澳元/日圆在测试96.00附近的阻力位，突破后将上看96.50

* 在澳洲明天公布消费者物价指数(CPI)前，澳元/美元不可能走的太远 (完) (编译 李爽 审校 张荻)
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