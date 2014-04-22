日本股市：早盘上涨，然外界对企业财报和乌克兰局势态度谨慎

路透东京4月22日 - 日本股市周二早盘上升，追随美股隔夜强劲表现，但涨势受限于上日所及两周日高下方，因外界对即将出炉的企业财报和乌克兰紧张局势持谨慎态度。

日股日经指数 早盘上涨0.3%，报14,556.03点，持续从上周一触及六个月低位13,885.22点中反弹。此前海外市场美股延续升势至第五日。

但日经指数在周一高位14,649.50点下方交投，关键阻力位位于14,758点，即日线图一目均衡云区底部。

未来数周，多家日本企业将公布业绩，并发布2015年3月止这一财年的财测。

乌克兰紧张局势对市场的影响力目前似在减弱，但一些投资者认为，市场仍会因此而更加震荡。

多头希望日经指数能够升穿阻力位，再度测试4月3日高点15,164点。

“鉴于美股市况良好及日圆走贬，我预期日经指数将升至15,000点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。