日本股市：早盘上涨，然外界对企业财报和乌克兰局势态度谨慎

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透东京4月22日 - 日本股市周二早盘上升，追随美股隔夜强劲表现，但涨势受限于上日所及两周日高下方，因外界对即将出炉的企业财报和乌克兰紧张局势持谨慎态度。
日股日经指数 早盘上涨0.3%，报14,556.03点，持续从上周一触及六个月低位13,885.22点中反弹。此前海外市场美股延续升势至第五日。
但日经指数在周一高位14,649.50点下方交投，关键阻力位位于14,758点，即日线图一目均衡云区底部。
未来数周，多家日本企业将公布业绩，并发布2015年3月止这一财年的财测。
乌克兰紧张局势对市场的影响力目前似在减弱，但一些投资者认为，市场仍会因此而更加震荡。
多头希望日经指数能够升穿阻力位，再度测试4月3日高点15,164点。
“鉴于美股市况良好及日圆走贬，我预期日经指数将升至15,000点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称。
东证股价指数 上涨0.4%至1,175.54点，JPX-日经400指数 升0.4%至10,697.01点。(完)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。