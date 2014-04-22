中国个股：兴业银行称将在泉州合资设消费金融公司，持股66%

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透北京4月22日 - 中国股份制银行--兴业银行 称，将与福建泉州市政府合资设立消费金融公司，注册资本为3亿元人民币，其中该行持股66%。
兴业银行新闻稿称，消费金融公司拟将目标客户群锁定为收入较为稳定的、年轻的收入人群，向消费者提供个人耐用品消费贷款和一般用途消费品贷款，用于满足城乡居民在家用电器、旅游、婚庆等方面的金融需求。
“中国消费金融领域潜在需求巨大，从中长期来看已步入‘黄金增长期’。”该行副行长陈锦光称。
新闻稿显示，该消费金融公司注册地将设在泉州。其中兴业银行作为主要出资人，出资1.98亿元，占比66%；泉州市政府指定泉州市国有资产投资经营公司作为一般出资人，出资1.02亿元，占比34%。
兴业银行有关负责人表示，该消费金融公司仍待银监会审批。
作为国家第三个金改区，泉州于去年11月被修订后的银监会《消费金融公司试点管理办法》纳入消费金融公司试点城市。按修订后的办法，消费金融公司放开营业地域限制，改变此前消费金融公司只能在注册地所在行政区域内开展业务的规定。
新闻稿显示，兴业银行目前已拥有兴业国际信托、兴业金融租赁、兴业基金、兴业财富和兴业国信资产管理等多家子公司，基本形成以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、资产管理等在内的现代金融服务集团。（完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。