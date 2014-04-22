《独家新闻》富达投资基金经理Danoff调整布局，目光延伸至科技股之外

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透波士顿4月21日 - 富达投资(Fidelity Investment)旗下巨型共同基金Contrafund的经理Will Danoff对该基金今年迄今的落后表现不满意，正在减少对云计算软件类股的曝险，因该板块最近突遭重创。
作为该规模达1,090亿美元的基金的掌舵者，Danoff在过去20年中一直是最好的股票挑选者之一，部分归功于他偏向押注所谓的动能股(momentum stock)，特别是大型科技企业，这些企业并不需要投入大量资金就能实现增长。
但这一方法在最近几周不太奏效。虽然他还是偏向科技股，但同时也在寻找估值偏低的其他类股。
“我不自满，”他在周五接受路透独家电话采访时表示，“第一季度情况很严峻。我正在研究投资组合中的每支股票，并思考‘这个题材怎么样。’”
实际情况表明，Contrafund 持有的一些云计算软件类股的估值以前好得不太现实，如Workday 和Cornerstone OnDemand 。
动能股在过去一个月遭遇抛压，Workday下挫20%，Cornerstone更大跌28%。这导致Contrafund今年截至4月17日的回报为负1.24%，落后于同期标准普尔500指数上涨1.49%的表现。该基金去年超出大盘涨幅1.76个百分点。
一些投资组合经理匆忙寻求避险，买入获利稳定的大型石油公司股票，比如艾克森美孚 ，以及公用事业类股。但Danoff称他不准备求稳。
Danoff表示，他已经降低了一些云计算软件类股的仓位，但对行业领先企业的持股并没有变。他并未详细说明卖出了哪些股票。但他对人力资源软件企业Workday的成长前景感到乐观，称该公司有一个不错的管理团队。
根据Morningstar的资料，在过去10年中，Danoff在大型成长基金类别中的表现超越94%的同业。在此期间，他的平均年投资回报率为9.85%，轻松超越标普500指数的7.42%。(完)
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道