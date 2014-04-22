中国企业：手机企业小米启用全球新域名，未来进军更多国家和地区

路透上海4月22日 - 中国本土知名智能手机生产商--小米科技周二启用全球新域名(mi.com)，公司国际化提速。该公司表示，在先后进军香港、台湾和新加坡等海外市场后，未来将进军更多国家和地区市场。

去年4月小米首先进入台湾和香港市场，今年2月登陆新加坡市场。而小米公司去年10月聘请前谷歌公司 Android全球产品副总裁Hugo Barra加盟，出任负责国际业务的副总裁，这被认为是小米国际化大幕全面开启的标志。

小米发布的新闻稿引述Hugo Barra称，“目前正在积极谋求进入更多国家。”

新闻稿称，相对原先域名xiaomi.com，新域名适合用户的认知、使用习惯，将助推小米全面加速国际化进程。

小米联合创始人、副总裁黎万强还表示，小米目前在深圳、台湾两地建有专门服务海外市场的仓储物流中心，并引入国际物流巨头UPS 与联邦快递(FedEx) ，以及顺丰速运、台湾黑猫等本土一线物流公司，小米公司已搭建了覆盖东南亚市场的物流支撑网络。

在手机软件方面，小米的手机操作系统MIUI已能支持全球25种语言，拥有海外用户超过200万人，覆盖118个国家和地区，海外粉丝也为MIUI建起了22个国际粉丝站点。

据香港市场调查公司Counterpoint Technology Market Research发布的2月份全球手机市场销量报告，小米旗下小米手机3和红米都第一次杀入了全球前十名。小米公司预计今年手机出货量达6,000万台，去年其销量为1,870万台。

小米公司创始人雷军此前预计，明年公司手机销量达1亿部。而全球第二大智能手机厂商苹果 2013年iPhone全球销量为1.535亿部，若小米上述目标能够实现，其有望很快跻身全球前五大甚至前三大智能手机厂商。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)