新债招标：中国铁路总公司五年期中票中标利率5.70%--业内人士

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透上海4月22日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午在银行间债市招标发行的 200亿元人民币五年期中期票据，中标利率为5.70%，此前招标区间为5.10%-6.10%。 以下为具体发行条款： 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =========================================================================== 中国铁路 600 200 5 5.70% 中国银行 AAA 4/23 4/24 总公司 工商银行 ============================================================================ 中国铁道部改革方案于去年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟 订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理， 承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。去年，部分铁 道债为超出“红线”外的特批额度。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。