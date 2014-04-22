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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 11:42 BJT

新债招标：中国铁路总公司五年期中票中标利率5.70%--业内人士

路透上海4月22日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午在银行间债市招标发行的
200亿元人民币五年期中期票据，中标利率为5.70%，此前招标区间为5.10%-6.10%。
 
        
    以下为具体发行条款：

    发行人  注册金额 拟发规模 期限 票面利率  主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)  (亿元)   (年)                             (缴款日)
    ===========================================================================
    中国铁路  600      200     5    5.70%    中国银行   AAA      4/23    4/24
    总公司                                   工商银行
    ============================================================================
    
    中国铁道部改革方案于去年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟
订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，
承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。去年，部分铁
道债为超出“红线”外的特批额度。(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)
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