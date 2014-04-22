新债招标：中国铁路总公司五年期中票中标利率5.70%--业内人士

路透上海4月22日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午在银行间债市招标发行的 200亿元人民币五年期中期票据，中标利率为5.70%，此前招标区间为5.10%-6.10%。 以下为具体发行条款： 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =========================================================================== 中国铁路 600 200 5 5.70% 中国银行 AAA 4/23 4/24 总公司 工商银行 ============================================================================ 中国铁道部改革方案于去年3月落定，原铁道部一拆为三以实现政企分开，将铁道部拟 订铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理， 承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责。去年，部分铁 道债为超出“红线”外的特批额度。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)