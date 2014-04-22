巴西经济：世足赛引爆国内通胀飙升隐忧

路透巴西利亚4月21日 - 如果说球场赶工、机场塞爆还不算严重问题，那么即将到来的巴西世界杯足球赛又给巴西决策者增加了一个新的头疼问题：通胀大幅飙升。

世足赛将在6月中旬开幕，在为期一个月的赛程中，估计会有60万外国游客涌入，机票、餐饮、酒店住宿的价格很可能大涨。

这三个领域在巴西消费者物价指标IPCA中共占有约10分之一的权重。在巴西通胀率已达6.19%的情况下，这可能让巴西总统迪尔玛·罗塞夫更加焦头烂额。

巴西世足赛已经因成本超支、基础建设项目延宕以及死亡事故而饱受抨击。

虽然政府预计世足赛可为巴西经济成长贡献0.5个百分点，并提供数千个就业岗位；但通胀上升、成长持续乏力，已经让想在10月选举谋求连任总统的罗塞夫支持度下滑。

Ibmec商学院经济学教授Reginaldo Nogueira说，世足赛带来的物价震撼可能是那最后一根稻草，让今年2.5-6.0%的政府通胀率目标彻底无望。

分析师对世足赛给消费者物价的确切影响看法不一。谘询机构Tendencias首席分析师Juan Jensen认为，光是6月的通胀率，就可能因世足赛而上升0.35个百分点。

多数分析师同意世足赛在7月结束之后，通胀急升的情况可望缓和，但有些官员仍担心消费者或许心有余悸，未来的预期心理也受影响，从而对价格上涨形成新的刺激。