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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 10:49 BJT

韩国股市：盘中小幅上扬，受美股涨势激励

路透首尔4月22日 - 韩国股市周二盘中小幅上扬，受美股涨势激励。

0210GMT，韩国综合股价指数 上涨0.1%，报2,001.35点。

外资买超244亿韩元，连续第六个交易日买超。

由于缺乏重大指引，周二交投料偏淡，投资人等待明日汇丰中国制造业PMI初值。

本周将有多家大型企业公布第一季财报，在此之前交易员亦缩手观望。

下跌及上涨家数分别为396及367。(完)
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