韩国股市：盘中小幅上扬，受美股涨势激励

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透首尔4月22日 - 韩国股市周二盘中小幅上扬，受美股涨势激励。
0210GMT，韩国综合股价指数 上涨0.1%，报2,001.35点。
外资买超244亿韩元，连续第六个交易日买超。
由于缺乏重大指引，周二交投料偏淡，投资人等待明日汇丰中国制造业PMI初值。
本周将有多家大型企业公布第一季财报，在此之前交易员亦缩手观望。
下跌及上涨家数分别为396及367。(完)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。