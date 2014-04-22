更新版 1-新债招标：中国国开行中长端增发债偏低，债券集中到期配置户子弹多

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
* 国开行增发债短端符预期，中长端定位低
* 较大量债券到期为配置户挪腾出更多资金
* 短期资金预期稳，中长债投资价值更具吸引力 (新增交易员评论和更多内容)
路透北京4月22日 - 中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)，短端收益率符合预期，中长端定位偏低。交易人士表示，较大量债券到期为银行配置户挪腾出更多资金，在短期流动性预期仍稳定的情况下，中长债投资价值更具吸引力。
他们并指出，今日公开市场正回购操作规模超出市场预期，当前资金面略趋紧，但机构认为随着财政缴税季节性因素的渡过，资金在短期有望维持充裕状态。
”这个月利率债到期量特别大，大概是有2,700亿元，比上个月多一倍左右吧，那对这些配置户来说是有资金出来的，收益率曲线较为陡峭化的话，对配置户更有吸引的体现在中长端。“北京一银行交易员称。
北京一券商交易员表示，此前机构对资金面一直心怀忌惮，所以拿些短券做做交易。不过当前曲线有些过于陡了，且机构对流动性信心不断增强，慢慢激发对长端的需求。
今日国开新债招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%
(加权) (加权)
预测均值 4.60% 5.05% 5.23% 5.44% 5.48%
边际中标收益率 -- 5.0727% -- 5.4196% --
认购倍数 3.63 3.78 2.74 3.75 2.51
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6059%、5.1110%、5.2867%、5.4439%和5.4710%。
央行公告显示，今日公开市场进行了1,000亿元28天期正回购操作，中标利率持平于4%；14天期正回购则继续缺席。
此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
各期债券具体发行条款如下：
第7-11期增发债
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发行上限 均为60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月22日9:30-10:30
7/10年：4月22日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月24日
起息日 4月8日
分销期 4月23日-4月24日
上市日 1年：4月28日
3/5/7/10年：4月30日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第7-11期债首发及此前增发情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%
(加权) (加权) （完） (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。