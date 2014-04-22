更新版 1-新债招标：中国国开行中长端增发债偏低，债券集中到期配置户子弹多

* 国开行增发债短端符预期，中长端定位低

* 较大量债券到期为配置户挪腾出更多资金

* 短期资金预期稳，中长债投资价值更具吸引力 (新增交易员评论和更多内容)

路透北京4月22日 - 中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)，短端收益率符合预期，中长端定位偏低。交易人士表示，较大量债券到期为银行配置户挪腾出更多资金，在短期流动性预期仍稳定的情况下，中长债投资价值更具吸引力。

他们并指出，今日公开市场正回购操作规模超出市场预期，当前资金面略趋紧，但机构认为随着财政缴税季节性因素的渡过，资金在短期有望维持充裕状态。

”这个月利率债到期量特别大，大概是有2,700亿元，比上个月多一倍左右吧，那对这些配置户来说是有资金出来的，收益率曲线较为陡峭化的话，对配置户更有吸引的体现在中长端。“北京一银行交易员称。

北京一券商交易员表示，此前机构对资金面一直心怀忌惮，所以拿些短券做做交易。不过当前曲线有些过于陡了，且机构对流动性信心不断增强，慢慢激发对长端的需求。

今日国开新债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

------------------------------------------------------------

中标收益率 4.6070% 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262%

(加权) (加权)

预测均值 4.60% 5.05% 5.23% 5.44% 5.48%

边际中标收益率 -- 5.0727% -- 5.4196% --

认购倍数 3.63 3.78 2.74 3.75 2.51

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.6059%、5.1110%、5.2867%、5.4439%和5.4710%。

央行公告显示，今日公开市场进行了1,000亿元28天期正回购操作，中标利率持平于4%；14天期正回购则继续缺席。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：4月22日9:30-10:30

7/10年：4月22日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月24日

起息日 4月8日

分销期 4月23日-4月24日

上市日 1年：4月28日

3/5/7/10年：4月30日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

第7-11期债首发及此前增发情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

4/3增发中标收益率 -- 5.3351% -- 5.6765% --

(加权) (加权)

4/8增发中标收益率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668% --

(加权) (加权)

4/15增发中标收益率 4.5911% 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337%