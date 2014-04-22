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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 10:53 BJT

台湾股市：涨至9,000点障碍位附近，电子股跳涨

路透台北4月22日 - 台股周二盘中升0.35%，追随周边股市涨势，电子出口股领涨，之前台湾公布出口订单超过市场预期。

0235GMT，加权股价指数 升至8,982.11点，接近上周所及关键障碍位9,000点。电子类指数 升0.6%。

台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增5.9%，优于市场预估的4.6%。经济部并预估4月外销订单金额将较3月略增。

大立光电 跳涨6%，涨幅居前。

台湾两大面板厂商友达 和群创 分别升2.6%和2%。(完)
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