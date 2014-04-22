台湾股市：涨至9,000点障碍位附近，电子股跳涨

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台股周二盘中升0.35%，追随周边股市涨势，电子出口股领涨，之前台湾公布出口订单超过市场预期。
0235GMT，加权股价指数 升至8,982.11点，接近上周所及关键障碍位9,000点。电子类指数 升0.6%。
台湾经济部周一公布，3月外销订单较上年同期增5.9%，优于市场预估的4.6%。经济部并预估4月外销订单金额将较3月略增。
大立光电 跳涨6%，涨幅居前。
台湾两大面板厂商友达 和群创 分别升2.6%和2%。(完)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。