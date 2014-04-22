台湾债市：RP利率持于低位，整体市场资金宽松

路透台北4月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持于低位。交易员指出，投信、寿险及银行等三方面客户资金依旧宽松，令RP利率续处既有区间低位。

交易员认为，尽管寿险、投信资金水位仍旧偏高，公债及公司债RP交投利率却难再下调，主要因为RP成交利率已在低档，客户端较不能接受RP利率区间低位再往下挪移，对利率较有所坚持，短线RP利率料大致持在原有区间低位。

〞今天有尝试下压RP成交利率至0.53%，但没有结果。〞一证券商交易员说。

票券交易员亦称，近期投信端资金偏多、要券需求热络，不过目前券源仍旧不足以因应，目前RP成交以到期续作为主，交投利率亦持稳区间低位不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均与上日相同。

两位主要大型票券商交易员表示，10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。