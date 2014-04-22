台湾债市：RP利率持于低位，整体市场资金宽松

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透台北4月22日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持于低位。交易员指出，投信、寿险及银行等三方面客户资金依旧宽松，令RP利率续处既有区间低位。
交易员认为，尽管寿险、投信资金水位仍旧偏高，公债及公司债RP交投利率却难再下调，主要因为RP成交利率已在低档，客户端较不能接受RP利率区间低位再往下挪移，对利率较有所坚持，短线RP利率料大致持在原有区间低位。
〞今天有尝试下压RP成交利率至0.53%，但没有结果。〞一证券商交易员说。
票券交易员亦称，近期投信端资金偏多、要券需求热络，不过目前券源仍旧不足以因应，目前RP成交以到期续作为主，交投利率亦持稳区间低位不变。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，均与上日相同。
两位主要大型票券商交易员表示，10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，大致同于上日。
本周债券交割紧缩因子包括周四(24日)交割同欣电子 20亿台币转换公司债、周五(25日)交割20年期公债103/7期预计350亿台币及台湾土地 5亿台币普通公司债。本周主要宽松因子则有周三(23日)高铁还本付息27.6亿台币及周四的273期国库券到期350亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。