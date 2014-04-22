日本个股：美国一投资公司减持软银股份，较去年6月减少约一半

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
路透东京4月22日 - 一份监管文件周二显示，美国投资管理公司Capital Research and Management减持日本移动运营商软银 的股份，较去年6月减少约一半至6.67%。
软银股价今年迄今下跌15%；去年估值几乎增长一倍，部分是因为外界预期中国电子商务运营商阿里巴巴集团将上市。软银持有阿里巴巴37%的股份。
日股日经指数 同期跌约11%。(完)
(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。