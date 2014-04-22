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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 11:06 BJT

日本个股：美国一投资公司减持软银股份，较去年6月减少约一半

路透东京4月22日 - 一份监管文件周二显示，美国投资管理公司Capital Research and Management减持日本移动运营商软银 的股份，较去年6月减少约一半至6.67%。

软银股价今年迄今下跌15%；去年估值几乎增长一倍，部分是因为外界预期中国电子商务运营商阿里巴巴集团将上市。软银持有阿里巴巴37%的股份。

日股日经指数 同期跌约11%。(完)

(编译 王翔琼；审校 徐文焰)
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