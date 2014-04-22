香港数据：3月份综合CPI按年升3.9%，低于前两月平均升幅

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透香港4月22日 - 香港统计处周二公布，3月份综合消费物价指数（CPI）按年上升3.9%，低于前两月的平均升幅，反映通胀有缓和趋势；首季CPI则为4.2%。
剔除一次性纾困措施，3月份的基本通胀率为3.6%，首季平均为3.8%，较去年第四季4.0%低。
政府发言人表示，通胀压力于近月稍为缓和。3月基本通胀率较1月及2月份合计的平均通胀率为低，部分是由于复活节假期去年出现在3月底，而今年则在4月中，令比较基数较高而使旅游费用出现按年下跌所致。
发言人并称，随着新订住宅租约租金自2013年年初升幅放缓的影响继续浮现，加上输入通胀温和，应在短期内有助控制通胀情况。
（单位:%） 2014年3月 2014年2月 2013年3月
综合消费物价指数 +3.9 +4.6 +3.6
甲类消费物价指数 +4.3 +4.5 +4.0
乙类消费物价指数 +3.9 +4.8 +3.5
丙类消费物价指数 +3.5 +4.5 +3.4
基本通胀率 +3.6 +4.3 +3.7（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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