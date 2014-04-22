路透调查：韩国第一季GDP增速料疲弱，但复苏愈发站稳脚跟

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
* 韩国第一季GDP初值将于4月23日2300GMT公布
* 路透调查显示第一季GDP较前季成长0.8%，较上年同期增长3.8%
* 第一季经济成长低于去年第四季，但相比过去的增长趋势则愈发稳健
路透首尔4月22日 - 路透调查显示，韩国第一季经济增速料为一年来最慢，不过最近数据表明，经济复苏愈发站稳脚跟。
访问11位分析师得出的预估中值显示，韩国1-3月经季节调整后经济料较前季成长0.8%，略低于2013年最后一季0.9%的增速。
这将是去年第一季成长0.6%以来的最慢速度，但远高于经济开始稳步复苏之前2012年平均0.5%的增幅。
受访12名分析师的预估中值显示，第一季国内生产总值(GDP)料较上年同期成长3.8%，增速为2011年第一季成长4.9%以来最快。
最近公布的数据支撑这样比较乐观的预期。在强劲就业和低通胀的支持下，消费者支出增加，国内楼市反弹，且出口稳步上升，扶助提振韩国经济。
韩国央行本月稍早表示，年初经济疲软后成长正在加速。其预计今年经济增速将从2013年的3.0%加快至4.0%。(完) (编译 李爽 审校 王翔琼/张涛)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。