路透调查：韩国第一季GDP增速料疲弱，但复苏愈发站稳脚跟

* 韩国第一季GDP初值将于4月23日2300GMT公布

* 路透调查显示第一季GDP较前季成长0.8%，较上年同期增长3.8%

* 第一季经济成长低于去年第四季，但相比过去的增长趋势则愈发稳健

路透首尔4月22日 - 路透调查显示，韩国第一季经济增速料为一年来最慢，不过最近数据表明，经济复苏愈发站稳脚跟。

访问11位分析师得出的预估中值显示，韩国1-3月经季节调整后经济料较前季成长0.8%，略低于2013年最后一季0.9%的增速。

这将是去年第一季成长0.6%以来的最慢速度，但远高于经济开始稳步复苏之前2012年平均0.5%的增幅。

受访12名分析师的预估中值显示，第一季国内生产总值(GDP)料较上年同期成长3.8%，增速为2011年第一季成长4.9%以来最快。

最近公布的数据支撑这样比较乐观的预期。在强劲就业和低通胀的支持下，消费者支出增加，国内楼市反弹，且出口稳步上升，扶助提振韩国经济。