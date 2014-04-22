香港数据：1-3月失业率持平于3.1%，为16年来低水位

标题新闻：阿曼石油部长称，同意延长限产协议的产油国比例“颇高”
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路透香港4月22日 - 香港政府周二公布，今年1-3月失业率为3.1%，持平于2013年12月至2月的三个月期间；就业不足率亦持平于前三个月，均为16年来低位。
同期的总就业人口约372.1万人，较前三个月减少1.09万人；失业人口增加约6,600人至11.91万人。
劳工及福利局局长张建宗指出，2014年第一季经季节调整的失业率及就业不足率，均为16年来低水位，反映劳工市场持续偏紧。总就业人数虽然从较早前农历新年期间的节庆高位进一步回落，但与一年前的水平比较则变动不大。
与前三个月期比较，1-3月失业率上升主要见于楼房装饰、修葺及保养业，而下跌则主要见于金融业。就业不足率方面，上升主要见于建造业内的地基及上盖工程和餐饮服务活动业，而下跌则主要见于楼房装饰、修葺及保养业和货仓及运输辅助活动业。
短期展望方面，张建宗说：“内部经济仍大致稳定，失业率可望维持于相对较低水平。然而，我们仍会密切留意外围环境如何演变及其对本港劳工市场的潜在影响。”
失业率(%) 就业不足率(%)
14年1-3月 3.1* 1.2*
13年12-14年2月 3.1 1.2
13年11-14年1月 3.1 1.3
13年10-12月 3.2 1.4
13年9-11月 3.3 1.4
13年8-10月 3.3 1.5
13年7-9月 3.3 1.5
13年6-8月 3.3 1.5
13年5-7月 3.3 1.5
13年4-6月 3.3 1.6
13年3-5月 3.4 1.6
13年2-4月 3.5 1.6
13年1-3月 3.5 1.6
注： *初步数据。（完）
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