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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 16:33 BJT

香港个股：中海油首季产量升15.5%，得益于海外贡献增加

路透香港4月22日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二公布，今年首季产量按年上升15.5%，得益于海外贡献增加。

中海油于联交所的公告显示，2014年1-3月油气产量为1.081亿桶油当量，去年同期则为9,360万桶，主要得益于尼克森带来贡献，以及美国鹰滩和伊拉克米桑油田群在内的海外主要项目产量提升。

期内油气销售收入上升6.9%，至591.5亿元人民币，因产量增加抵销油价下滑影响。首季平均实现原油价同比下降5.1%至每桶104.63美元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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