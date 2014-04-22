澳新汇市：澳元小升观望通胀数据，新西兰元走势滞后

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
“若数据高于预期，则通胀率将来到令人不安的高位，今年下半年加息的可能性应会增大，而第四季行动的几率更大，”苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡的分析师Greg Gibbs说。
银行间利率期货市场<0#YIB:>目前的走势暗示，12月底前加息的可能性只有25%。
澳元兑日圆和欧元亦走坚。澳元兑新西兰元 攀升0.2%至1.0896新西兰元，接近略高于1.0900的技术阻力位。
新西兰元的走势更为谨慎，周四新西兰央行将召开议息会议。
虽然市场认为新西兰央行几乎肯定会升息0.25个基点至3.0%，但或许会暗示进一步收紧政策的步伐将放慢，因本币异常强劲，全球奶制品价格下滑，且通胀压力减弱。
新西兰元/美元 几近持平于0.8578美元，隔夜市场一度跌至两周低点0.8555。新西兰元贸易加权汇率 触及79.68的一个月低点。
不过，新西兰元可能继续受到支撑，因新西兰几乎是发达国家中唯一升息的国家。(完)
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路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。