澳新汇市：澳元小升观望通胀数据，新西兰元走势滞后

“若数据高于预期，则通胀率将来到令人不安的高位，今年下半年加息的可能性应会增大，而第四季行动的几率更大，”苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡的分析师Greg Gibbs说。

银行间利率期货市场<0#YIB:>目前的走势暗示，12月底前加息的可能性只有25%。

澳元兑日圆和欧元亦走坚。澳元兑新西兰元 攀升0.2%至1.0896新西兰元，接近略高于1.0900的技术阻力位。

新西兰元的走势更为谨慎，周四新西兰央行将召开议息会议。

虽然市场认为新西兰央行几乎肯定会升息0.25个基点至3.0%，但或许会暗示进一步收紧政策的步伐将放慢，因本币异常强劲，全球奶制品价格下滑，且通胀压力减弱。

新西兰元/美元 几近持平于0.8578美元，隔夜市场一度跌至两周低点0.8555。新西兰元贸易加权汇率 触及79.68的一个月低点。

不过，新西兰元可能继续受到支撑，因新西兰几乎是发达国家中唯一升息的国家。(完)

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