中国汇市：人民币即期早盘随中间价续贬，逼近前期低点6.237元

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
* 人民币即期早盘续贬
* 中间价续创近七个半月新低
* 距前期低点6.2370元已不远
* 客盘相对均衡
路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期汇率 周二继续跟随中间价贬值。隔夜美元指数走升后中间价续开低。客盘相对均衡，保持窄幅区间盘整。
今天中间价低至6.161元，创去年9月9日以来最低水平。早间即期日低为6.2344元，距前期低点6.2370元不远，若突破将创近14个月低位。
一国有大行交易员称，中间价随美元指数稍有贬值，仍不能看为贬值信号，整体看日内还是维持区间盘整、短期双向波动，中长期走势则难以看清。
“市场还是跟着客盘走吧...没有什么规律，企业有买盘我们就买，有卖盘我们就卖。”她说。
北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.2332元，上日收报6.2274元。今日人民币兑美元中间价 为6.161元，上日中间价为6.1591元。
全球汇市方面，美元指数周二盘初持于两周高点。此前美元在海外市场表现淡静，因适逢复活节长假，全球很多市场休市。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2650/00，上日尾盘为6.2576。
北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2334/54元，上一交易日尾盘报6.228元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。