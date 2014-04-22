中国汇市：人民币即期早盘随中间价续贬，逼近前期低点6.237元

* 人民币即期早盘续贬

* 中间价续创近七个半月新低

* 距前期低点6.2370元已不远

* 客盘相对均衡

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期汇率 周二继续跟随中间价贬值。隔夜美元指数走升后中间价续开低。客盘相对均衡，保持窄幅区间盘整。

今天中间价低至6.161元，创去年9月9日以来最低水平。早间即期日低为6.2344元，距前期低点6.2370元不远，若突破将创近14个月低位。

一国有大行交易员称，中间价随美元指数稍有贬值，仍不能看为贬值信号，整体看日内还是维持区间盘整、短期双向波动，中长期走势则难以看清。

“市场还是跟着客盘走吧...没有什么规律，企业有买盘我们就买，有卖盘我们就卖。”她说。

北京时间11:37，人民币兑美元即期报6.2332元，上日收报6.2274元。今日人民币兑美元中间价 为6.161元，上日中间价为6.1591元。

全球汇市方面，美元指数周二盘初持于两周高点。此前美元在海外市场表现淡静，因适逢复活节长假，全球很多市场休市。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2650/00，上日尾盘为6.2576。

北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2334/54元，上一交易日尾盘报6.228元。