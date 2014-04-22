中国债市：央行规范非金融企业招标发债行为，不得限制招标价位差

路透上海4月22日 - 中国人民银行金融市场司日前发文，规范非金融企业在银行间市场招标发债行为，其中规定发行人不得对招标价位差或投标价位的连续性进行限制。

刊登在上海清算所网站的有关通知指出，发行人规定投标利率区间的，利率区间不得低于50个基点(bp)。

通知并规定，发行人招标发行债券不得设置基本承销额。

招标发行前，发行人应至少提前一个工作日公开披露债券发行办法和招标书；在招标结束后的一个工作日内，发行人应公布当期各只债券的招标结果。(完)

参看相关细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)