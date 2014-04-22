中国债市：央行规范非金融企业招标发债行为，不得限制招标价位差

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透上海4月22日 - 中国人民银行金融市场司日前发文，规范非金融企业在银行间市场招标发债行为，其中规定发行人不得对招标价位差或投标价位的连续性进行限制。
刊登在上海清算所网站的有关通知指出，发行人规定投标利率区间的，利率区间不得低于50个基点(bp)。
通知并规定，发行人招标发行债券不得设置基本承销额。
招标发行前，发行人应至少提前一个工作日公开披露债券发行办法和招标书；在招标结束后的一个工作日内，发行人应公布当期各只债券的招标结果。(完)
参看相关细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业