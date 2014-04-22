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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 12:09 BJT

《全球市场》中国股市持续走弱拖累亚股，乌克兰情势仍构成风险

**日本贸易数据**

日圆兑美元仍徘徊在近两周低位，继续受到日本贸易数据的拖累。周一发布的报告显示，日本3月出口疲软，并且截至3月末财年的贸易逆差创纪录。

美元/日圆 报102.65，接近周一高点102.71，该水准为4月8日以来最高。

欧元/美元 交投于1.3793，也接近两周低点，此前欧洲央行官员表达了对欧元汇率走强的担忧，称这可能有损欧元区萌芽中的复苏进程。

人民币/美元离岸汇率 触及14个月新低6.2335元人民币，因市场担忧中国经济放缓，并且中国政府自2月开始打压对于人民币汇率走向的单边押注。

黄金价格跌至近三周低点，因资金急速撤出全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 。（完）

(编译/审校 蔡美珍/李爽/田建华/高琦/张明钧)
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