《全球市场》中国股市持续走弱拖累亚股，乌克兰情势仍构成风险

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
**日本贸易数据**
日圆兑美元仍徘徊在近两周低位，继续受到日本贸易数据的拖累。周一发布的报告显示，日本3月出口疲软，并且截至3月末财年的贸易逆差创纪录。
美元/日圆 报102.65，接近周一高点102.71，该水准为4月8日以来最高。
欧元/美元 交投于1.3793，也接近两周低点，此前欧洲央行官员表达了对欧元汇率走强的担忧，称这可能有损欧元区萌芽中的复苏进程。
人民币/美元离岸汇率 触及14个月新低6.2335元人民币，因市场担忧中国经济放缓，并且中国政府自2月开始打压对于人民币汇率走向的单边押注。
黄金价格跌至近三周低点，因资金急速撤出全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 。（完）
(编译/审校 蔡美珍/李爽/田建华/高琦/张明钧)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业