更新版 1-中国公开市场：千亿正回购致单日净回笼，资金尚可28天期续当主力

* 周二单日净回笼70亿元，千亿正回购规模略大于市场预期

* 主力投标机构资金仍充裕，且短期预期偏好存正回购需求

* 14天一二级利差过大，28天期是更合适的流动性回笼品种

* 央行在以价定量，14天期二级利率抬升后有望再现江湖 (新增评论及更多内容)

路透北京4月22日 - 中国央行公开市场周二单日净回笼70亿元人民币，千亿元规模的28天期正回购略大于市场预期。市场人士表示，当前资金面虽因季节因素略有收敛，但机构自身流动性还是比较充裕的，且短期预期偏好，故对正回购仍有一定的需求。与14天期一二级过大利差相比，为维持公开市场价格稳定，28天期是更合适的流动性回笼品种，因此成为操作主力。

市场人士分析，若随着28天期品种持续回笼致资金面收敛，14天期二级市场利率抬升趋近公开市场发行利率后，14天品种有望再现江湖。央行在以资金一二级市场利差的"价"来确定公开市场操作的“量”，进而达到量价的均衡。

央行公告显示，今日进行了1,000亿元28天期正回购操作，中标利率持平于4%；14天期正回购则继续缺席。

"最主要还是钱多，都做28天的，说明预期一个月之后也没啥问题，我觉得往后整体收益率是下行的，”一国有大行交易员称。

兴业银行资金营运中心固定收益分析师郭草敏亦称，近期市场流动性确有因缴税等因素影响略有收敛，短期资金利率大幅上升之前，预计央行仍会以净回笼为主。公开市场操作或更多地是以资金利率水平来决定操作量，当前其利率不变，回笼加权期限在拉长，或说明管理层立场与先前市场理解国务院常务会议的表态略有不同，他对政策放松的判断趋保守。

路透访问的情况显示，有相当数量的机构有申报14天期品种的需求，选择这个期限是因仍有谨慎预期在其中。华东地区一银行交易员就称，当前其所在机构资金情况还不错，但也会顾忌四五月份财税缴款的冲击，所以更希望给央行短期资金。

数据显示，截止周一，14天期和28天期一二级资金市场利差水平分别为80.44和30.23个基点(bp)。今日公开市场操作后，利差有所收窄，早盘利差分别收在47.43和13.25bp。

银行间市场周二流动性较之前略有收敛，主要质押式回购加权利率 除隔夜品种外，七天和14天品种涨逾30bp(基点)。交易员表示，央行正回购操作基本在预期之内，但操作量略偏多，且叠加企业集中缴税对资金抽离因素，资金稍显紧势，但整体不改宽松。

上周二央行在公开市场进行了共1,720亿元的正回购操作，当周净回笼资金410亿元。本周公开市场到期资金规模为1,830亿元，仍全部为正回购到期。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。

另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备借贷便利(SLF)则未有新的操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,000

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 1,830

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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