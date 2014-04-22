《中国央行票据未到期一览表》--4月22日

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
累计未到期余额: 5,462亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2014/5/13 36 1101032 3.8000 400 6/3 36 1101039 3.8000 230 7/1 36 1101047 3.8900 150 7/15 36 1101052 3.8900 50 8/19 36 1101063 3.9700 10 10/14 36 1101078 3.9700 200 10/21 36 1101081 3.9600 200 当年累计: 1,240 ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计： 4,222(完) (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业