《中国公开市场回购未到期一览表》--4月22日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 5,790 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2014/4/24 28 4.00 200 2014/4/24 14 3.80 700 2014/4/29 28 4.00 220 2014/4/29 14 3.80 790 当月累计：1,910 ---------------------------------------------------- 2014/5/1 28 4.00 400 2014/5/6 28 4.00 160 2014/5/8 28 4.00 440 2014/5/13 28 4.00 930 2014/5/15 28 4.00 950 2014/5/20 28 4.00 1,000 当月累计： 3,880 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2014年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后 自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同 ，但中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%。 另外，根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次 短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。常备 借贷便利(SLF)则未有新的操作。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.因五一假期，5月1日到期的400亿元28天期正回购，顺延至5月4日到账。(完) (整理 曹巍浩；审校 丁淑琴)