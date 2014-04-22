中国货币市场：千亿正回购致利率多小涨，流动性略收敛但整体不改宽松

路透上海4月22日 - 中国银行间市场周二流动性较之前略有收敛，主要质押式回购加权利率 除隔夜品种外，七天和14天品种涨逾30bp(基点)。交易员表示，央行正回购操作基本在预期之内，但操作量略偏多，且叠加企业集中缴税对资金抽离因素，资金稍显紧势，但整体不改宽松。

市场人士并指出，虽月末临近，但短期内市场资金面预期并不悲观，经济下行通道下，政策放松预期难以消除，不过央行28天期限品种单独操作亦表明其流动性调控仍不会太松。

“一点点紧张，隔夜为主，大行早上出了一波就不出了，不过没那么夸张，”华南一银行交易员称，正回购基本预期之内，量稍多，货币市场感觉有点收紧，但幅度不大，28天品种单独操作表明了央行的态度。

他并认为，企业缴税对资金的影响相对温和，冲击较大的情况是要配合市场预期紧张的情绪，当前看对流动性干扰有限。

央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币的28天期正回购操作，14天期正回购继续缺席。据路透统计，本周公开市场将有1,830亿元到期资金投放，全部为正回购。

上海另一银行交易员表示，按照常理，企业缴税18号申报结束，而23号是最后的缴款日，基本接近尾声。短期来看资金面预期相对平稳，考虑到宏观经济仍处于下行通道中，不少机构对政策放松的预期仍难消除。

“短期内七天利率的上限也就3.8%了，资金不会紧到哪里去，”他称。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9421 1.9792 -3.71

七天 3.0492 2.7033 +34.59

14天 3.3257 2.9956 +33.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6000 2.4800 +112.00

七天 3.8700 3.3000 +57.00

14天 3.9100 3.5050 +40.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9900 -1.00

七天 3.0200 2.7300 +29.00

14天 3.4000 3.0000 +40.00

Shibor

其中:隔夜 1.9262 1.9800 -5.38

七天 3.0290 2.7130 +31.60

三个月 5.5000 5.5000 +0.00