中国债市动态：现券区间震荡，国开行一级发行尚可提振二级

路透上海4月22日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率区间震荡；交易员表示，央行公开市场小量净回笼，且七天质押式回购利率上涨，均带动现券收益率一度小幅上行，但此后又回落，主要是受国开行新债发行结果向好带动。

“早上资金有点紧，(现券收益率)上来一点，后来国开(行)一级发的还不错，(现券收益率)又回来了。”上海一商业银行交易员称。

中国国家开发银行 早间招标的五期增发债中，短端收益率符合预期，中长端定位偏低。交易人士表示，较大量债券到期为银行配置户挪腾出更多资金，在短期流动性预期仍稳定的情况下，中长债投资价值更具吸引力。

北京一券商交易员则提到，央行今日正回购操作量偏中性，未来应该不会主动大幅收紧资金面，但要关注市场情绪变化，“明天要公布汇丰PMI初值，但经济应该不会比一季度再差了，总体现券风险不大，但收益率向下空间有多少，还不好说。”

中国央行公开市场今日进行了1,000亿元人民币的28天期正回购操作，14天期正回购继续缺席。今日正回购到期量为930亿元，据此计算，单日净回笼70亿元。

剩余期限约0.98年的固息国债140007最新成交价对应收益率 为3.60%，与上日尾盘持平；

资金市场上，银行间市场周二流动性较之前略有收敛，主要质押式回购加权利率 除隔夜品种外，七天和14天品种涨逾30bp(基点)。交易员表示，央行正回购操作基本在预期之内，但操作量略偏多，且叠加企业集中缴税对资金抽离因素，资金稍显紧势，但整体不改宽松。