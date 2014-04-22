中国个股：广发证券拟加大债务融资，负债目标上限较目前提高逾一倍

路透上海4月22日 - 中国大型券商--广发证券 周二公告称，未来将借鉴券商行业通行的负债融资方式，优化公司负债结构。按其新提出的负债管理目标，广发证券未来的负债额将较目前提高一倍左右。

公告称，广发证券拟在满足“净资本与对外负债融资余额比例不低于15%”及“净资产与对外负债融资余额的比例不低于30%”的条件下，授权公司经营层实施负债融资。

据公司2013年报，去年末广发证券母公司净资本/负债与净资产/负债两个指标分别为41.57%和66.91%。而据中国监管要求，这两个指标分别不得低于8%和20%。

在扣除客户保证金后，去年底广发证券的负债额约为500亿元人民币。若按公司此次提出的负债目标管理的上限计算，广发证券未来负债增长空间可能在600亿元左右。

广发在年报中提出，“将从前瞻性的战略考虑，以股东利益最大化为出发点，密切把握市场时机，适时采取多种方式募集各种权益资金或负债资金，优化公司资本结构，持续补充资本实力，围绕着资产负债表扩大经营杠杆，确保公司的资本实力与行业地位相匹配。”

广发证券拟通过信用拆借、债券回购、发行公司债和次级债等多种债务融资工具、资产证券化、资产受益权转让及其他新型债务融资工具。

随着融资融券、质押式回购等资本中介型业务的迅速扩张，国内大型券商近年来均提出要提高财务杠杆率，扩大负债规模。如国内最大券商中信证券 去年底资产负债率大幅提高25个百分点，中信证券计划今年再度境内外债务融资400亿元来补充营运资金。