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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月22日

路透伦敦4月22日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           241,925              -375
    锡             9,515              持平
    铅           198,725            -1,675
    锌           798,400            -3,100
    铝         5,320,050            +4,475
    镍           277,716              +282
    铝合金        54,540              持平
    NASAAC        65,200              -540
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)

      
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据          库存分布               品种      库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅        MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡        MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金    MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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