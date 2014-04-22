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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 13:09 BJT

《全球汇市》美元淡静交投中守住升幅，日圆遭日本出口数据不振打压

美元兑新西兰元 略走升，新西兰元周一触及两周半低点0.8555美元。

尽管市场已充分消化新西兰央行周四将再次升息的可能性，但益发认为央行今年可能抑制外界对其积极收紧政策的预期。

Westpac Bank分析师Imre Speizer说，“我们预计那一页声明的语调将比以往更为谨慎，主要是受汇率居高不下和通胀数据疲软的影响。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3795 1.3791 +0.03 +0.36 1.3745

美元/日圆 102.62 102.61 +0.01 -2.55 105.30

欧元/日圆 141.56 141.51 +0.04 -2.19 144.73

美元/瑞郎 0.8846 0.8850 -0.05 -0.92 0.8928

英镑/美元 1.6793 1.6790 +0.02 +1.43 1.6556

美元/加元 1.1014 1.1009 +0.05 +3.71 1.0620

澳元/美元 0.9349 0.9326 +0.25 +4.89 0.8913

新西兰元/美元 0.8577 0.8568 +0.11 +4.52 0.8206

澳元/日圆 95.940 95.690 +0.26 +2.23 93.850

新西兰元/日圆 88.020 87.950 +0.08 +1.86 86.410

英镑/日圆 172.33 172.28 +0.03 -1.15 174.33

澳元/新西兰元 1.0894 1.0877 +0.16 +0.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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