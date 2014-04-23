台湾经济：陆客自由行二线城市消费力高，信用卡为支付首选--尼尔森

路透台北4月23日 - 市场行销研究公司尼尔森 周三发布首份陆客至台湾自由行的消费调查显示，来自大陆二三线城市的自由行旅客平均在台湾花费达15,252元人民币，高出一线城市平均花费14%，其平均个人月收入也较一线城市高出6.5%，显示二三线城市的消费力坚实。

台湾尼尔森消费者研究资深总监苏琬贞指出，二三线城市的中国自由行旅客已是新兴的重量级消费者，她并预期来自二三线城市的自由行陆客会持续增加。

〞如果仍旧以为所有中国旅客消费行为都和一线城市的旅客相同，那么将很可能丧失了掌握二三线中国旅客的庞大商机。〞她说。

该份调查并指出，自由行陆客至台湾观光的最大花费都在购物上，二三线城市自由行旅客在台湾购物金额平均每人达6,476人民币，也较一线城市的5,321人民币高出约21.7%。二三线城市陆客最青睐的购物选项依序为名特产等纪念或手工艺品、脸部保养品、食品、世界精品名牌与珠宝手饰手表。

在支付消费的工具选项上，全体自由行陆客约有八成使用信用卡付费，其次有六成使用现金，使用借记卡的比例超过10%。而愿意再访台湾的旅客超过九成，超过五成计划一年内再度造访台湾。

尼尔森此前于香港连续两年针对大陆观光客的调查显示，其中来自二三线城市的观光客占比，从2012年的31%成长至2013年的54%，也显示二三线城市观光客的成长潜力。

台湾部分的调查于今年3月间在网路上进行，访问超过1,000位18至59岁消费者，并依各城市实际人口分布加权。

台湾在2011年下半年开放陆客自由行，据内政部移民署的统计，2013年来台自由行的陆客达52.2万人次，为约前一年的2.7倍。

目前台湾允许北京、上海、渖阳、青岛、苏州等26个大陆城市旅客至台湾自由行，但要求旅客年薪需达50万台币。据观光局统计，2013年来自大陆观光客达287.47万人次，占当年来台旅客约36%，目前是台湾观光客的最大来源。

此次调查结果重点如下：

调查项目 一线城市(人民币) 二三线城市(人民币)

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平均月收入 18,520 19,726

平均花费(不含机票) 13,373 15,252

平均每人购物花费 5,321 6,476

平均停留天数 7.15 7.06

平均年龄 42 48

男/女比例 53%/47% 38%/62%