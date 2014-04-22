中国金融：丰富农村金融服务主体，鼓励建立相关投资基金--国务院

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透北京4月22日 - 中国国务院办公厅周二发布相关意见表示，将丰富农村金融服务主体，鼓励建立农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金；支持组建主要服务“三农”(农业、农村、农民)的金融租赁公司。
中国政府网刊发的关于金融服务“三农”发展的若干意见，并细化了各部委的具体工作分工。鼓励组建政府出资为主、重点开展涉农担保业务的县域融资性担保机构或担保基金，支持其他融资性担保机构为农业生产经营主体提供融资担保服务；并规范发展小额贷款公司。
"近年来，我国农村金融取得长足发展，初步形成了多层次、较完善的农村金融体系，服务覆盖面不断扩大，服务水平不断提高。但总体上看，农村金融仍是整个金融体系中最为薄弱的环节。"该意见称。
在增加资金供应总量方面，意见指出，对于符合条件的县域农村商业银行和农村合作银行，要适当降低存款准备金率；并由央行发放支持农村小微企业的再贷款；对涉农贷款开展资产证券化试点。
与此同时，将切实落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策，支持符合监管要求的县域银行业金融机构扩大信贷投放，持续提高存贷比。
中国总理李克强此前在国务院常务会议上表示，在金融服务“三农”发展的措施方面，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。
意见并强调，要大力发展农村直接融资。支持符合条件的涉农企业在多层次资本市场上进行融资，鼓励发行企业债、公司债和中小企业私募债；逐步扩大涉农企业发行中小企业集合票据、短期融资券等非金融企业债务融资工具的规模；支持符合条件的农村金融机构发行优先股和二级资本工具。
同时，发挥农产品期货市场的价格发现和风险规避功能。积极推动农产品期货新品种开发，拓展农产品期货业务；完善商品期货交易机制，推动农民合作社等农村经济组织参与期货交易，鼓励农产品生产经营企业进入期货市场开展套期保值业务。
此外，探索支持新型城镇化发展的有效方式。创新适应新型城镇化发展的金融服务机制，重点发挥政策性金融作用，稳步拓宽城镇建设融资渠道，着力做好农业转移人口的综合性金融服务。（完）
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路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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