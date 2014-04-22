CNH动态：离岸现汇跟随境内下跌，下档买盘薄弱后市易跌

路透香港4月22日 - 离岸人民币现汇 周二下跌，跟随境内走势。市场对于中国经济偏弱的疑虑仍在，持有人民币资产的意愿不高，令汇价下跌时难见买盘，下档目标首见6.25水平。

此外，中国央行今日宣布县域农商行及农合行“定向”降准幅度，反而令市场猜测全面降准的可能性减少，美元兑人民币远汇曲线先跌后回升。

“中国宏观有放缓的疑虑...美元／人民币买方兴趣比较大，人民币下跌时看不到什么支撑，”一中资行人士说，＂（跌向6.25）是很有可能的。＂

交易员指出，近期基金大致站在美元买方，客盘今日较为淡静，而场内亦有部份跨资产交换的美元买盘。一般认为人民币汇率已达均衡区域，但在央行释放出明确讯号前，人民币买盘仍不倾向积极进场。

”离岸和在岸价格差不多，反映出市场认为人民币现汇差不多到了均衡点，”另一大型中资行交易员说，＂（离岸）有可能见到6.24或以上，但应该不会跌得太多。＂

本地时间下午6:09时，离岸人民币现汇 报6.2385，较上日的下跌97点子或0.16%。

境内人民币兑美元即期汇率 收盘价和日低均创14个月以来新低。隔夜美元指数走升后中间价续开低。盘间客盘购汇力道渐强，不过在接近6.24元关口时出现明显的大行结汇，令贬幅有所收窄。

此外，交易员提及，国务院昨日宣布定向降准后，美元兑人民币一年期远汇 一度下跌至6.28以下，但今日香港正式开市以及市场咀嚼央行说明，远汇再度回升，目前报6.2859/6.2894。

“降准直观地想流动性会改变，但从另一个角度，这也意味着大规模降准可能性减少，”一中资行人士说，＂毕竟流动性还是掌握在四大行手中，农村行降准，只是让市场不会出现太高的利率。＂

继中国国务院决定下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率后，中国央行周二宣布两类机构存准率自周五起分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率。中国央行网站的新闻稿称，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。

相关市场评论，请点选：（《即时观点》中国调降县域农商行和农合行存准，幅度超预期但总体影响小 ）（完）

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