《SAFT专栏》美退职大军有望重返市场，利率等三低时代将拉长

标题新闻：阿曼石油部长称，同意延长限产协议的产油国比例“颇高”
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**简单的前瞻性指引**
当然，这场争论已经热烈展开。美联储主席叶伦注意到就业参与率降到了1978年以来的最低水平，而当时参加工作的女性比现在少得多。叶伦说过，她的看法是“经济复苏期间就业参与率大幅下滑，原因是存在闲置产能，这是说明美联储的支持政策仍有用武之地的另一个迹象。”
虽然不是所有的美联储官员都持有这种看法，但多数人认为失业率本身并不是准确反映就业市场状况的绝佳指标。美国失业率已经大幅降低。
所以，美联储开始转而采用一套更加复杂的数据，用于帮助指引何时可能最终开始升息。
美联储不仅要看失业率，而且还将观察就业参与率、工作流动、薪资增长和长期失业等方面的变化。
虽然这比只关注失业率要好，但就像茶叶占卜一样，可能从中得出任何结论，美联储内部以及那些试图猜测美联储意图的人都会莫衷一是。在其它因素不变的条件下，这种情况可能削弱美联储的效力，必然加剧金融市场的动荡。
普森和布兰费罗建议，应该把薪资增长作为美联储促进充分就业职责的主要目标。这样做的理由很多。美联储将要观察的其它许多因素，比如就业参与率、就业不足和失业率，都会影响薪资增长，至少在经济恢复得比较正常之前。而且薪资增长可以消除结构性或人口变化造成的扭曲现象。
对于投资者来说，关键问题是美联储是否会根据这些信息采取行动？
根据最近的言论和以前的经历来看，叶伦似乎会这么做，即使她不赞成把薪资增长作为一项目标，也至少会认为一些放弃求职的人有朝一日可能重返就业市场。
美联储内部对其它问题的共识程度更低，随着就业市场部分领域的情况改善和决策者押注薪资会随之增长，美联储完全有可能贸然升息。也许可能性更大的情形是，美联储官员会过早地谈论升息，而升息和预期中的通胀一样，永远也不会真正降临。(完)
(译文审校 屈桂娟/田建华/白云)
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业
* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道