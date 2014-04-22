《SAFT专栏》美退职大军有望重返市场，利率等三低时代将拉长

**简单的前瞻性指引**

当然，这场争论已经热烈展开。美联储主席叶伦注意到就业参与率降到了1978年以来的最低水平，而当时参加工作的女性比现在少得多。叶伦说过，她的看法是“经济复苏期间就业参与率大幅下滑，原因是存在闲置产能，这是说明美联储的支持政策仍有用武之地的另一个迹象。”

虽然不是所有的美联储官员都持有这种看法，但多数人认为失业率本身并不是准确反映就业市场状况的绝佳指标。美国失业率已经大幅降低。

所以，美联储开始转而采用一套更加复杂的数据，用于帮助指引何时可能最终开始升息。

美联储不仅要看失业率，而且还将观察就业参与率、工作流动、薪资增长和长期失业等方面的变化。

虽然这比只关注失业率要好，但就像茶叶占卜一样，可能从中得出任何结论，美联储内部以及那些试图猜测美联储意图的人都会莫衷一是。在其它因素不变的条件下，这种情况可能削弱美联储的效力，必然加剧金融市场的动荡。

普森和布兰费罗建议，应该把薪资增长作为美联储促进充分就业职责的主要目标。这样做的理由很多。美联储将要观察的其它许多因素，比如就业参与率、就业不足和失业率，都会影响薪资增长，至少在经济恢复得比较正常之前。而且薪资增长可以消除结构性或人口变化造成的扭曲现象。

对于投资者来说，关键问题是美联储是否会根据这些信息采取行动？

根据最近的言论和以前的经历来看，叶伦似乎会这么做，即使她不赞成把薪资增长作为一项目标，也至少会认为一些放弃求职的人有朝一日可能重返就业市场。

美联储内部对其它问题的共识程度更低，随着就业市场部分领域的情况改善和决策者押注薪资会随之增长，美联储完全有可能贸然升息。也许可能性更大的情形是，美联储官员会过早地谈论升息，而升息和预期中的通胀一样，永远也不会真正降临。(完)