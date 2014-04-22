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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:11 BJT

国际油市：乌克兰局势支撑布兰特原油守在110美元，但受库存预期打压

“市场略微失去动能，但整体持坚，”Astmax Investment大宗商品基金经理Tetsu Emori称。“很难布局新仓，因缺乏影响价格的因素，而且市场人士想看到新指引。他们正在等待美国石油库存数据。”

投资者普遍认为乌克兰危机情势威胁风险偏好，并称金融市场仍很可能有更多震荡。

“持续的紧张局势将原油价格钉在高位，”辉立期货分析师在报告中称。

油市交易人士等待最新的美国库存数据，以衡量该国需求前景。

路透调查显示，美国上周的商业原油库存料增加，汽油库存可能减少。调查估计，截止4月18日当周原油库存料平均增加270万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 石冠兰/李婷仪)
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