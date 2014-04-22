国际油市：乌克兰局势支撑布兰特原油守在110美元，但受库存预期打压

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
“市场略微失去动能，但整体持坚，”Astmax Investment大宗商品基金经理Tetsu Emori称。“很难布局新仓，因缺乏影响价格的因素，而且市场人士想看到新指引。他们正在等待美国石油库存数据。”
投资者普遍认为乌克兰危机情势威胁风险偏好，并称金融市场仍很可能有更多震荡。
“持续的紧张局势将原油价格钉在高位，”辉立期货分析师在报告中称。
油市交易人士等待最新的美国库存数据，以衡量该国需求前景。
路透调查显示，美国上周的商业原油库存料增加，汽油库存可能减少。调查估计，截止4月18日当周原油库存料平均增加270万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/王翔琼；审校 石冠兰/李婷仪)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业