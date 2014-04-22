《RUSSELL专栏》除价格曲线外，所有因素均看空铁矿石价格

**偏空论点占上风**

这得出两种结论：要么是市场错误解读铁矿石价格下行风险，不然就是前景并非如许多行业人士所想的那么偏空。

这两种情况都有成立的理由。

空头前景集中于中国需求成长放缓，而且澳洲和巴西供应增加。

眼下看来，中国国内生产总值(GDP)年成长率或达到7.5%的目标会很勉强，更何况，中国当局似乎越来越不愿祭出加速钢铁建设的刺激杠杆。

这意味着中国钢铁需求成长会放缓，对铁矿石需求有后续效应。

而这个情况却又恰好碰上大矿企增产。

澳洲矿业巨擘最近的产量报告，显示其产量大幅增加。

必和必拓 上周调高全年产量预估500万吨至2.17亿吨；力拓 也增产至3亿吨。

澳洲第三大矿企Fortescue Metals Group 本季产量目标为4,160万吨，较前一季增加1,010万吨。

巴西淡水河谷 也把年产量目标放在3.60亿吨，长期目标为4亿吨。

供应增加的速度可能远超过需求成长，但却有几个理由让人相信，价格下跌程度或许不会那么可怕。

首先，中国的进口仍然强劲，无畏钢铁产量增幅仅有温和成长。

据信有部分进口铁矿石被拿去当作融资抵押品，但尽管如此，也不足以解释为何第一季铁矿石进口同比增加了19.4%。

其中一种解释是中国国产铁矿石越来越贵，而且品级下滑，与10年前相比，含铁量从31%降至约21.5%。

澳洲和巴西铁矿石的含铁量平均接近57%，而且很容易提炼，使这两国矿商在与中国对手竞争时拥有成本优势。

也就是说，即使中国钢铁需求温和，铁矿石进口也将持续增加，因为它们可取代高成本、低品质的国产铁矿石。

使用品质较优的铁矿石也可降低高炉制造的污染，中国空气污染问题已经屡见报端，不难想见钢厂会受鼓励使用优质铁矿石。