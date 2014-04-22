中国新债：重庆三峡银行周五将招标10亿元金融债，期限三年

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透北京4月22日 - 中国重庆三峡银行股份有限公司周二公告称，将于周五(25日)招标发行总额10亿元人民币固息金融债，期限三年；募集资金全部用于发放小微型企业贷款。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为4月25日-4月28日，缴款截止日和起息日同为4月28日，主承销商为中信证券 。
经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA-，发行人主体信用级别为AA-。
截至2013年6月末，重庆三峡银行资产总额664.45亿元，实现净利润4.30亿元，主要监管指标均达到审慎监管要求。(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业