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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:13 BJT

中国新债：重庆三峡银行周五将招标10亿元金融债，期限三年

路透北京4月22日 - 中国重庆三峡银行股份有限公司周二公告称，将于周五(25日)招标发行总额10亿元人民币固息金融债，期限三年；募集资金全部用于发放小微型企业贷款。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债发行期限为4月25日-4月28日，缴款截止日和起息日同为4月28日，主承销商为中信证券 。

经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA-，发行人主体信用级别为AA-。

截至2013年6月末，重庆三峡银行资产总额664.45亿元，实现净利润4.30亿元，主要监管指标均达到审慎监管要求。(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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