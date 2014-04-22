版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日本调整养老基金的影响迅速消退

0606 GMT

* 澳元兑美元上涨0.29%，新西兰元兑美元上涨0.20%，美元兑日圆下滑0.06%，美元兑人民币上涨0.12%

* 美元兑马币(林吉特)上涨0.32%，日股日经指数收低0.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.03%，美国10年期公债收益率报2.7060%

* 日本周二调整其政府退休金投资基金(GPIF)，任命新的委员会成员，以推进首相安倍晋三更激进的投资策略目标。

* 浏览欧洲开盘技术图，请点选：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐