中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升,受银行股整体拉高带动

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透北京4月22日 - 中国股市沪综指周二先抑后扬小幅收升,受银行股尾盘整体拉高带动。分析师表示，IPO预披露节奏加快继续压制市场，市场避险情绪蔓延伤及盘面，若无强有力的政策刺激，近期市场偏弱势格局仍将维持。
沪综指收盘报2,072.831点，涨7.005点或0.34%，上证A股今日成交额823亿元人民币，上日为815亿元。
“现在银行股护盘也很正常，...如果没有新的什么信息出来，没有什么重大利好的话，就是技术性护盘吧。”信达证券策略分析师艾宜表示。
中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。[ID：nL3T0ND3XB]
他并表示，年报不及预期的风险压制了创业板表现，尤其是缺乏业绩支撑的题材股或有较大跌幅。
上证银行股指数 收涨1.69%，民生银行 收升3.11%，创业板指数P 则收跌2.028%。
沪深300指数 收报2,196.795点，涨0.44%；沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,192.8点，涨0.01%，成交698,803手。（完）
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业