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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:26 BJT

日本股市：在淡静交投中收低，企业财报季将至及乌克兰局势令人气谨慎

路透东京4月22日 - 日本股市周二下跌，未能守住稍早的涨幅，因日本企业财报公布季将至，并且乌克兰局势依然紧张，令市场人气谨慎。

日经指数 收低0.9%，报14,388.77点，盘中稍早一度上涨0.6%。东证股价指数 下跌0.8%，收报1,162.50点。今日成交量为年内迄今以来第二低水平。

JPX日经400指数 下跌0.7%至10,579.99点。（完）
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