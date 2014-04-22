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中国汇市 | 2014年 4月 22日 星期二 14:35 BJT

中国汇市：人民币兑美元即期午盘贬至6.2390元，创14个月新低

路透北京4月22日 - 人民币兑美元即期周二午盘贬至6.2390元，跌破今年此前年内低点6.2370元，并创出14个月以来新低。

一股份行交易员称，今天市场上美元买盘较多，感觉有大行购汇，但同时该行自身近日客盘购汇也较多，“有可能二季度后面（市场中）买盘还是很强。”

北京时间14:28，人民币兑美元即期报6.2380元，上日收报6.2274元。今日人民币兑美元中间价 为6.1610元，上日中间价为6.1591元。

同时间，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2373/93元，上一交易日尾盘报6.228元。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
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