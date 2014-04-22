《路透晚报》--4月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：周五起下调县域农村商业银行和农村合作银行存款准备金率

中国人民银行周二称，决定从4月25日（周五）起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点。

--中国金融：丰富农村金融服务主体，鼓励建立相关投资基金--国务院

中国国务院办公厅周二发布相关意见表示，将丰富农村金融服务主体，鼓励建立农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金；支持组建主要服务“三农”(农业、农村、农民)的金融租赁公司。

--中国经济：预算法修正草案适度放开地方债，设“防火墙”规范举债行为

中国证券报周二报导，刚刚提交全国人大的预算法修正案草案三审稿拟适度放开地方政府举债权限，同时设立多道“防火墙”规范政府举债行为。

--中国金融：银行业不良率将继续上升，幅度取决于多因素--普华永道

随着中国经济减速及结构调整的推进，中国上市银行的资产质量已开始受到冲击。国际会计和咨询公司普华永道周二预计，今年国内银行业的不良率将继续上升，不过上升幅度将取决于宏观经济、房地产价格走势等多种因素。

--中国消费：大陆消费者外出餐饮支出高于亚太平均水平--万事达报告

全球第二大支付网络--万事达 最近一份调查报告显示，中国大陆消费者外出就餐更频繁，平均每月花费163美元在外就餐，比亚太平均水平高出16%，而且大陆消费者更善于用互联网节约支出，更积极主动地预订优惠餐券、通过网络查询餐厅评价和信用卡优惠信息。

【固定收益】

--中国公开市场：千亿正回购致单日净回笼，资金尚可28天期续当主力

中国央行公开市场周二单日净回笼70亿元人民币，千亿元规模的28天期正回购略大于市场预期。市场人士表示，当前资金面虽因季节因素略有收敛，但机构自身流动性还是比较充裕的，且短期预期偏好，故对正回购仍有一定的需求。与14天期一二级过大利差相比，为维持公开市场价格稳定，28天期是更合适的流动性回笼品种，因此成为操作主力。

--新债招标：中国国开行中长端增发债偏低，债券集中到期配置户子弹多

中国国家开发银行 周二招标的“福娃”增发债(五债同发)，短端收益率符合预期，中长端定位偏低。交易人士表示，较大量债券到期为银行配置户挪腾出更多资金，在短期流动性预期仍稳定的情况下，中长债投资价值更具吸引力。

--中国货币市场：千亿正回购致利率多小涨，流动性略收敛但整体不改宽松

中国银行间市场周二流动性较之前略有收敛，主要质押式回购加权利率 除隔夜品种外，七天和14天品种涨逾30bp(基点)。交易员表示，央行正回购操作基本在预期之内，但操作量略偏多，且叠加企业集中缴税对资金抽离因素，资金稍显紧势，但整体不改宽松。

--中国债市动态：现券区间震荡，国开行一级发行尚可提振二级

中国银行间市场周二早盘现券收益率区间震荡；交易员表示，央行公开市场小量净回笼，且七天质押式回购利率上涨，均带动现券收益率一度小幅上行，但此后又回落，主要是受国开行新债发行结果向好带动。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元即期午盘贬至6.2390元，创14个月新低

人民币兑美元即期周二午盘贬至6.2390元，跌破今年此前年内低点6.2370元，并创出14个月以来新低。

【证券】

--中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升,受银行股整体拉高带动

中国股市沪综指周二先抑后扬小幅收升,受银行股尾盘整体拉高带动。分析师表示，IPO预披露节奏加快继续压制市场，市场避险情绪蔓延伤及盘面，若无强有力的政策刺激，近期市场偏弱势格局仍将维持。

--中国新股：第二批18家IPO预披露企业亮相，万达院线拟募资约20亿元

中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。其中中国首富王健林的万达集团旗下万达院线拟登陆中小板，计划募集资金约20亿元。

--中国基金：首季亏658亿元，除货币基金外其他开放基金均遇净赎回

中国证券报周二报导称，截至目前天相投顾统计的81家基金公司旗下1,917只基金（A、B、C级分开统计，分级基金合并）一季度合计亏损658亿元人民币；开放式基金获净申购约4,641亿份，净申购比例15.6%，份额大幅增长主要来自货币基金。

--中国证券：上证所总经理称高精尖军工和健康服务等应纳入战略新兴板

在沪深积极争夺上市资源之际，中国上海证券交易所总经理黄红元近日撰文，为上证所计划推出的战略新兴产业板造势。文章指出，高精尖军工和健康服务等五大产业板块应纳入战略新兴产业板块。

--台湾证券：台星股市直通车年底启动，下一步与上证所签MOU--证交所

台湾证交所建立跨境交易平台四部曲，将由台湾、新加坡在年底完成首部曲。证交所董事长李述德表示，上周与新加坡交易所已达成建立“台星直通车”共识，下半年台股将以台湾50成份股、星股也选出逾30档的蓝筹股，在两地相互交易，下一步目标要加入东协交易平台。

--中国个股：广发证券拟加大债务融资，负债目标上限较目前提高逾一倍

中国大型券商--广发证券 周二公告称，未来将借鉴券商行业通行的负债融资方式，优化公司负债结构。按其新提出的负债管理目标，广发证券未来的负债额将较目前提高一倍左右。

--香港热股：华润集团前董事长宋林遭调查，系内上市公司股价受压