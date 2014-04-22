香港新股：万洲国际将推迟为香港IPO定价并拟削减筹资规模--IFR

路透香港4月22日 - 汤森路透旗下IFR周二引述消息人士称，中国猪肉生产商--万洲国际将推迟其香港首次公开发行（IPO）定价至下周，并拟削减筹资规模，因需求不佳。

消息人士指出，万洲原始股东将不会出售股份，将使得集资规模较原先计划减少。但目前尚无法确认最终股数。

原名“双汇国际”的万洲，原先计划发售36.55亿股股份，以每股8-11.25港元招股区间计算，可集资292-411亿港元，将可能是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。

原先计划80%为新股，余下为旧股，售股股东包括高盛 子公司、新加坡淡马锡 、中国私募股权公司鼎晖投资和新天域资本。新天域资本由前中国国务院总理温家宝儿子温云松创立。

万洲国际尚未作出评论。

万洲国际是在深交所上市的双汇发展 的控股股东，于2013年9月收购美国最大的猪肉加工企业--史密斯菲尔德。合并后将拥有100多家子公司，年出栏生猪1,900万头，屠宰生猪5,000万头，肉类产销量680万吨。（完）