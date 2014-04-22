澳洲股市：连续第四个交易日收高，澳新银行和Westpac创下纪录高位

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透悉尼4月22日 - 澳洲股市周二上涨0.5%，受到美股温和上涨和银行股买盘的带动。不过，市场成交量清淡，刚刚结束的复活节假期令本周交易时间缩短。
银行股支撑大盘，澳新银行 上升1.2%并创下纪录收盘高位34.28澳元。Westpac Banking Corp 上涨1%至35.29澳元，也创下纪录收盘高位。
澳股S&P/ASX 200指数 收高25.1点至5,479.3点，为连续第四个交易日录得涨幅。澳股上周四收涨0.6%，周五和周一逢假期休市。（完）
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业