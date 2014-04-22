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亚洲 | 2014年 4月 22日 星期二 14:35 BJT

澳洲股市：连续第四个交易日收高，澳新银行和Westpac创下纪录高位

路透悉尼4月22日 - 澳洲股市周二上涨0.5%，受到美股温和上涨和银行股买盘的带动。不过，市场成交量清淡，刚刚结束的复活节假期令本周交易时间缩短。

银行股支撑大盘，澳新银行 上升1.2%并创下纪录收盘高位34.28澳元。Westpac Banking Corp 上涨1%至35.29澳元，也创下纪录收盘高位。

澳股S&P/ASX 200指数 收高25.1点至5,479.3点，为连续第四个交易日录得涨幅。澳股上周四收涨0.6%，周五和周一逢假期休市。（完）
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