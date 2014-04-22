企业并购：礼来将以54亿美元现金收购诺华制药动物保健业务

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透4月22日 - 礼来 周二表示，将以54亿美元现金收购瑞士制药商诺华制药 的动物保健业务，以加强旗下部门Elanco并使其业务多元化。
礼来表示，计划以现有的约34亿美元现金并借款20亿美元支应交易。该公司并未透露这项交易的其他财务条款。
“动物保健对于礼来仍是具有吸引力的成长机遇。我们打算维持Elanco部门，并利用动物保健和人类保健业务之间的大量协同效应，”礼来执行长John Lechleiter说。
礼来预计在交易完成的三年内，每年将节省约2亿美元成本。该公司还预测，扣除整合成本，这笔交易将从2016年开始为现金获利作出贡献。
礼来表示，该交易预计将不会改变派息政策或目前的股票回购计划。
美银美林担任礼来的财务顾问，Weil,Gotshal & Manges为法律顾问。高盛为诺华制药的财务顾问，Freshfields Bruckhaus Deringer担任法律顾问。
此外，诺华制药表示，已同意以145亿美元购买葛兰素史克 的抗肿瘤药品。该交易包含多达15亿美元的阶段性付款(milestone payment)。诺华制药称，将以71亿美元及特许权使用费用，向葛兰素史克出售除流感以外的疫苗业务。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。