欧洲个股：诺华制药业务大转型，与GSK和礼来达成重大交易

国际油市：如果延长减产协议，减幅可能不会那么大--科威特石油部长
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
路透苏黎世4月22日 - 瑞士药商诺华制药 业务大转型，不但与葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 交换特定资产，还将动物保健业务剥离给礼来(Eli Lilly)，交易总价值达数以十亿计美元。
诺华制药在周二公布了这项公司策略检讨的结果。
执行长Joe Jimenez说，这些改变将让公司把焦点放在全球性的创新业务。“这也将改善我们的财务实力，预计可立即提升我们的成长率和利润率。”他说。
诺华制药称，已同意以145亿美元取得葛兰素史克的肿瘤药品系列。诺华制药也把不含流感疫苗在内的疫苗业务，以71亿美元加上权利金转让给葛兰素史克。
这些交易对葛兰素史克也是一项重大的组织调整，该公司将在这些变动之后返还股东40亿英镑。葛兰素史克将在一个与诺华制药共同营运的未来消费保健业务中拥有主导权，但实质上，葛兰素史克已不再竞争全球肿瘤药物领导者的地位。
葛兰素史克表示，未来将把业务均衡放在消费保健、疫苗、呼吸道及人类免疫不全病毒(HIV)药物，这些领域总计将占其营收的约70%。(完)
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。
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4月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88527人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.73 4.95 1.08 建设银行 5.76 6.16 1.06 中国银行 3.51 3.65 1.09 农业