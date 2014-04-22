欧洲个股：诺华制药业务大转型，与GSK和礼来达成重大交易

路透苏黎世4月22日 - 瑞士药商诺华制药 业务大转型，不但与葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 交换特定资产，还将动物保健业务剥离给礼来(Eli Lilly)，交易总价值达数以十亿计美元。

诺华制药在周二公布了这项公司策略检讨的结果。

执行长Joe Jimenez说，这些改变将让公司把焦点放在全球性的创新业务。“这也将改善我们的财务实力，预计可立即提升我们的成长率和利润率。”他说。

诺华制药称，已同意以145亿美元取得葛兰素史克的肿瘤药品系列。诺华制药也把不含流感疫苗在内的疫苗业务，以71亿美元加上权利金转让给葛兰素史克。

这些交易对葛兰素史克也是一项重大的组织调整，该公司将在这些变动之后返还股东40亿英镑。葛兰素史克将在一个与诺华制药共同营运的未来消费保健业务中拥有主导权，但实质上，葛兰素史克已不再竞争全球肿瘤药物领导者的地位。