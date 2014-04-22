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货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 15:27 BJT

欧洲热股：飞利浦股价开盘下挫6%，因第一季财报令人失望

路透阿姆斯特丹4月22日 - 飞利浦 周二股价开盘下挫超过6%，此前公布的第一季财报逊于预估，并警告称2014年将充满挑战。

分析师称，飞利浦业绩缺乏自体成长，这是特别令人失望之处。

0708GMT，飞利浦股价下跌6.3%至23.37欧元，此前一度重挫超过7%。

飞利浦周二公布，截至3月末的首季，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)下降22%至3.14亿欧元(4.334亿美元)，不及汤森路透预估的3.41亿欧元。 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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