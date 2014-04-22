版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 22日 星期二 16:28 BJT

香港股市：小幅收跌，企业财报疲弱拖累H股

中国国航 股价下跌6.4%，该公司称第一季获利料下滑55-65%。

华润电力 重挫9.6%。华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，被免去领导职务。集团内上市公司股价也受打击。

但中国石化 在能源股下滑当中逆势上扬，股价收高3.4%，因报导称中国石化页岩气产量增加。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐