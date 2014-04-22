更新版 1-欧股业绩：飞利浦第一季营业利润逊于预期，今年前景拉警报

标题新闻：阿曼石油部长称，同意延长限产协议的产油国比例“颇高”
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(新增细节及分析师评论)
* 飞利浦一季度EBITA为3.14亿欧元，路透调查为3.41亿欧元
* 称2014年将充满挑战，但确认2016年展望
* 第一季因俄罗斯、中国市场走弱和汇率波动而受到冲击
路透法兰克福4月22日 - 飞利浦 公布季度营业利润降幅大于预期，在汇率条件不利和中国与俄罗斯医疗设备需求放缓的背景下，也警告2014年充满挑战。
飞利浦周二公布，截至3月末的首季，未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)下降22%至3.14亿欧元(4.334亿美元)，不及汤森路透预估的3.41亿欧元。
公司执行长Frans van Houten在一份声明中称：“我们首季业绩反映出年初面临挑战。”不过他表示有信心实现中期的2016年财务目标。
像其他欧洲企业一样，飞利浦获利一直受到欧元升值的困扰，特别是欧元兑俄罗斯卢布和阿根廷披索。
分析师承认汇率波动影响到了许多企业，但指出飞利浦远远没有实现3.4%的预估成长率。
一位要求匿名的分析师表示，“完全没有自发性(内生性)成长，这样的情况很艰困。”该分析师的机构为飞利浦提供谘询服务。
“原因很多，像汇率波动、欧洲或北美市场没有成长，最大的核心市场中国业绩也出现下滑。”
飞利浦股价开盘下挫6%。
自Van Houten于2011年4月上任以来，这家医疗、照明和消费电器制造商进行了大幅度的改造，包括削减成本，出售表现不佳的业务、面向新的增长领域。过去两年间，该公司股价上涨了逾80%。
不过受中国和俄罗斯需求放缓以及汇率因素的影响，飞利浦第一季集团营收下降了4.5%。由于汇率波动的关系，季度营收被削去5个百分点。
飞利浦仍坚持此前设定的目标：2014-2016年间EBITA利润率11-12%，投资资本回报率至少14%，以及营收增长4-6%。不过其警告，今年在这些目标方向只会略有进展。
第一季飞利浦EBITA利润率从7.6%缩窄至6.3%。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周五(21日) * 标售金额：暂定250亿台币 * 预测区间：0.27-0.30% * 受访机构：五家 路透台北4月20日 - 台湾财政部将于周五(21日)委托央行标售「财106-6期」国库券，天期为91天。路透 调查显示，91天期国库券决标贴现率料在0.27-0.30%。 资金调度人士指出，4月缺乏明显紧缩因素，近期短率同步向下修正，预计本次标售的国库券决标贴现率 料低于上月标售的0.305%，且有机会靠向区间低位。 路透调查五家金融机构，包括四家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.26-0.3 0%。 以下为各银行的看法重点分析： --资金情势偏松，今日存续期约90天的类公债殖利率报在0.50%左右，较前次标售91天期国库券时的0.57- 0.58%回落不少。惟短端利率存在向下僵固性，因此本次得标利率将不致像类公债般有较明显的下修幅度。 --外商银行资金相当宽裕，为让多余资金有去化管道