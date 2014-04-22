更新版 1-欧股业绩：飞利浦第一季营业利润逊于预期，今年前景拉警报

(新增细节及分析师评论)

* 飞利浦一季度EBITA为3.14亿欧元，路透调查为3.41亿欧元

* 称2014年将充满挑战，但确认2016年展望

* 第一季因俄罗斯、中国市场走弱和汇率波动而受到冲击

路透法兰克福4月22日 - 飞利浦 公布季度营业利润降幅大于预期，在汇率条件不利和中国与俄罗斯医疗设备需求放缓的背景下，也警告2014年充满挑战。

飞利浦周二公布，截至3月末的首季，未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)下降22%至3.14亿欧元(4.334亿美元)，不及汤森路透预估的3.41亿欧元。

公司执行长Frans van Houten在一份声明中称：“我们首季业绩反映出年初面临挑战。”不过他表示有信心实现中期的2016年财务目标。

像其他欧洲企业一样，飞利浦获利一直受到欧元升值的困扰，特别是欧元兑俄罗斯卢布和阿根廷披索。

分析师承认汇率波动影响到了许多企业，但指出飞利浦远远没有实现3.4%的预估成长率。

一位要求匿名的分析师表示，“完全没有自发性(内生性)成长，这样的情况很艰困。”该分析师的机构为飞利浦提供谘询服务。

“原因很多，像汇率波动、欧洲或北美市场没有成长，最大的核心市场中国业绩也出现下滑。”

飞利浦股价开盘下挫6%。

自Van Houten于2011年4月上任以来，这家医疗、照明和消费电器制造商进行了大幅度的改造，包括削减成本，出售表现不佳的业务、面向新的增长领域。过去两年间，该公司股价上涨了逾80%。

不过受中国和俄罗斯需求放缓以及汇率因素的影响，飞利浦第一季集团营收下降了4.5%。由于汇率波动的关系，季度营收被削去5个百分点。

飞利浦仍坚持此前设定的目标：2014-2016年间EBITA利润率11-12%，投资资本回报率至少14%，以及营收增长4-6%。不过其警告，今年在这些目标方向只会略有进展。